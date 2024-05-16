Внаслідок атаки на території аеродрому Бельбек відбулося загоряння

Пізно ввечері середи, 15 травня, росіяни заявили про чергову масовану атаку на тимчасово окупований Крим. Очевидці та російській пропагандистські ЗМІ повідомили про потужну атаку на Севастополь та прилеглий до нього район аеродрому Бельбек, Сімферополь, Джанкой.

Російські пабліки та ЗМІ заявили про серію вибухів у Криму приблизно о 23:00 15 травня. Окупанти заявили про масовану атаку на низку населених пунктів Криму та роботу ППО. Рух Кримським мостом через атаку тимчасово перекрили.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно яскраві вибухи. За даними окупантів, атаку на Крим здійснили нібито за допомогою ракет ATACMS та дронів.

В атаці росіяни традиційно звинуватили Україну та заявили, що нібито збили всі повітряні цілі. Попри це місцеві Telegram-канали повідомили, що в районі аеродрому Бельбек, розташованого на півночі від Сімферополя, є загоряння внаслідок удару.

На відео, опублікованих очевидцями, видно, як на території аеродрому горить вогонь. За даними місцевих пабліків, а аеропорту уразили паливні баки, внаслідок чого почалася пожежа.

Партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що внаслідок нічного удару пошкоджений головний артилерійський склад аеродрому Бельбек. Зокрема, сили спротиву заявили, що після точного влучання відбувалася багатогодинна детонація головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189).

Зазначається, що на цьому складі в аеродромі зберігалася більшість ракет для російських винищувачів та літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31. Внаслідок вторинної детонації також серйозно пошкоджена інфраструктура, повідомили партизани.

Нагадаємо, напередодні росіяни також заявили про масовану атаку на Крим. Зокрема, окупанти повідомили про потужний обстріл аеродрому Бельбек та заявили, що по півострову нібито випустили понад десяток ракет ATACMS.