У Севастополі кілька годин поспіль тривали вибухи

Російська окупаційна влада у Криму заявила про масовану ракетну атаку, яка відбулася у ніч на середу, 15 травня. Вороже міністерство оборони заявило, що кримські Севастополь та Євпаторію обстріляли понад 10 ракетами ATACMS.

Перші вибухи у Севастополі пролунали приблизно о 01:55 15 травня. Місцеві мешканці повідомили, що згодом після голосних вибухів лунали тихіші, схожі на вибух боєприпасів. Над містом з’явилася заграва, заявили очевидці.

Вибули лунали протягом кількох годин в районі аеропорту Бельбек, розташованому на північ від Севастополя, а також в тимчасово окупованій Євпаторії та Бахчисарайському районі. Окупаційна влада заявила нібито про падіння уламків збитої ракети над приватним сектором, постраждалих немає.

Місцеві моніторингові групи заявили, що внаслідок атаки по району аеропорту на стоянках Бельбеку різко збільшилася кількість літаків, а пожежі внаслідок атаки розгорілися сильніше. Через обстріли окупаційна влада обмежила рух Кримським мостом.

Місця загоряння внаслідок нічної атаки по Криму 15 травня

Тим часом міністерство оборони Росії заявило, що Крим нібито атакували 10 ракетами ATACMS, французькими керованими бомбами Hammer та протирадіолокаційними ракетами Harm. Крім того, росіяни заявили нібито про застосування крупнокаліберних реактивних снарядів та БпЛА по об'єктах на території Росії.

У міноборони Росії заявили, що шість снарядів та дев’ять дронів атакували Бєлгородську область, ще п’ять БпЛА – Курську, та три – Брянську. Згодом російська влада заявила про обстріл нафтобази у Ростовській області, – її атакували два безпілотники. Окупанти повідомили, що загоряння бази нібито не відбулося.

В атаці окупанти традиційно звинуватили Україну та традиційно заявили, що нібито всі снаряди вдалося збити.