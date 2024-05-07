Після ударів ЗСУ по Кримському мосту росіяни припинили перевозити ним військові вантажі

Росіяни припинили поставки військових вантажів через залізничну частину Кримського мосту після останньої атаки на нього в липні 2023 року. Про це йдеться в аналізі супутникових знімків Maxar у розпорядженні аналітиків Molfar.

Світлини, зроблені супутниками, свідчать про те, що на незаконно збудованому Росією Кримському мосту майже не відбувається руху вантажного транспорту, який перевозить озброєння та забезпечення для російських окупантів. За даними Molfar, єдиний випадок, коли супутники зафіксували рух військової техніки Кримським мостом, стався у липні 2023 року – тоді потяги з озброєнням помітили на станції Тамань у Ростовській області Росії.

«З лютого по квітень (останні супутникові знімки зроблені 14 квітня 2024 року) жоден вантажний потяг із військовою технікою не був зафіксований на залізничній частині мосту. Але в лютому 2024 року через Кримський міст проїжджав вантажний потяг з близько 55 вагонами із паливними цистернами», – повідомили аналітики.

За даними Molfar, суттєве зменшення кількості вантажних вагонів та повна відсутність військових, пасажирських перевезень і локомотивів може свідчити про небажання окупантів перевозити вантажі після попередніх атак на Кримський міст. Для доставки військового озброєння та ресурсів росіяни почали використовувати альтернативні маршрути.

Зокрема, за даними аналітиків, Росія активно застосовує залізницю через тимчасово окуповану територію України, яку будують з осені 2023 року. Перші вантажні потяги почали вирушати новою залізницею у березні 2024 року.

«У листопаді 2023 року повідомлялося, що росіяни будують залізницю від Акимівки до Бердянська. Далі цей шлях йде до Маріуполя, звідти на Ростов. Залізниця одноколійна, без електричної тяги, оскільки електричні мережі є вразливими до обстрілів. Роботи розпочалися біля окупованого Донецька», – йдеться в аналізі.

Росіяни завершили першу стадію будівництва залізниці, яка включає 63 км нових колій, а також 140 км відновлених шляхів. Ще дві станції росіяни планують побудувати до кінця 2024 року. Окупанти планують сполучити Крим залізничним коридором через захоплені території, а згодом за допомогою нових маршрутів – готувати нові наступальні дії.

Крім того, окупанти використовують автомобільні шосе, які станом на квітень 2024 року забезпечують до половини усіх вантажоперевезень – це майже стільки, скільки покривав Кримський міст. Також росіяни застосовують поромні переправи, які перевозять військовий транспорт та автобуси, та літаки з військового аеродрому в Джанкої, який став ключовим логістичним хабом для російських операцій на півдні України.

Зазначимо, «Джанкой» – робочий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39 гелікоптерний полк 27 змішаної авіаційної дивізії четвертого командування ВПС та ППО Південного військового округу. Крім того, там дислокуються три авіаескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Нагадаємо, 17 квітня ЗСУ здійснили успішну операцію на аеродрому у Джанкої, внаслідок чого зайнялася масштабна пожежа. У прес-службі ГУР повідомили, що ЗСУ знищили чи завдали критичних пошкоджень: