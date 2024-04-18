Вибухи на аеродромі пролунали у ніч на 17 квітня

Внаслідок успішної операції ЗСУ, яка відбулася 17 квітня у тимчасово окупованому кримському Джанкої знищено щонайменше дев’ять російських цілей. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки у четвер, 18 квітня.

В ГУР уточнили, що список знищених об’єктів на військовому аеродромі в Криму буде оновлюватися. Наразі розвідка отримала інформацію про знищення чи критичні пошкодження:

чотирьох пускових установок С-400;

трьох радіолокаційних станцій;

пункту управління російськими засобами ППО;

апаратури для спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

«Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється», – повідомили у прес-службі ГУР.

Зазначимо, «Джанкой» – робочий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39 гелікоптерний полк 27 змішаної авіаційної дивізії четвертого командування ВПС та ППО Південного військового округу. Крім того, там дислокуються три авіаескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Нагадаємо, 17 квітня російські ЗМІ повідомили про вибухи в районі військового аеропорту в Джанкої. Внаслідок вибухів зайнялася масштабна пожежа.