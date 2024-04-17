У ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі однойменного військового аеродрому. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами місцевих мешканців, перед оголошенням повітряної тривоги на аеродромі пролунали вибухи.

Як видно на відео, після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа. При цьому, судячи з повторних вибухів, на аеродромі можуть детонувати боєприпаси. Наслідки та причини пожежі наразі невідомі.

«Джанкой» – чинний державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Від початку повномасштабного російського вторгнення на аеродромі вже щонайменше двічі були масштабні пожежі з вибухами.