У понеділок, 15 квітня, Сили оборони уразили командний пункт росіян в окупованому Криму, у якому перебували високопоставлені російські офіцери. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що повітряна тривога у тимчасово окупованому Криму тривала майже дві години. За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», росіяни під час повітряної тривоги підійняли у повітря авіацію, ймовірно, щоб по ній не завдали ударів. Також окупанти використали димову завісу у бухтах Севастополя.

За даними партизан військово-патріотичного руху «Атеш», під час повітряної тривоги у Криму було чутно звуки роботи ППО. Також партизани повідомили, що ймовірно, Сили оборони влучили у частину 810-ї окремої бригади російської морської піхоти у Севастополі: «810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх».

Окупаційна влада Криму ніяк не коментувала цю інформацію. Зазначимо, що Україна також офіційно не повідомляла про ракетний удар по росіянах у Криму, але низка українських ЗМІ повідомила, що інформацію про ураження у Криму командного пункту з високопоставленими російськими офіцерами підтвердили джерела в українських спецслужбах. За даними сайту новин NV, деталі щодо наслідків атаки ще уточнюються.

Зазначимо, що 810 окрема бригада морської піхоти Росії дислокується у Севастополі біля бухти Козачої в окупованому Криму. Бригада брала активну участь в окупації Криму в лютому-березні 2014 року.

Нагадаємо, 4 січня 2024 року в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ повідомили, що ЗСУ уразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу біля села Уютне під Євпаторією, а також поблизу Севастополя.