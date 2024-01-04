Збройні сили України у четвер, 4 січня, близько 15:00 уразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу біля села Уютне під Євпаторією, а також поблизу Севастополя. Першими про цю інформацію повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

«Сьогодні близько 15.00 Збройні сили України уразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні кримські Telegram-канали інформували також про вибухи в районі Балаклавської ТЕС. Зазначалося, що під Євпаторією були прильоти, ймовірно, в районі радара РТ-70, розташованому на захід від міста. За попередньою інформацією, на місце вибуху виїхали автомобілі швидкої меддопомоги. Крім того, про потужні звуки вибухів повідомлялося у Фіоленті та Балаклаві.

О 15:25 російські загарбники перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Також припинено рух наземного і морського громадського транспорту в Севастополі, в місті оголошували повітряну тривогу.

Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам Повітряних сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу, а також передав «привіт окупантам у Криму». Він поширив інформацію від каналу «Кримський вітер» про те, що стався «приліт» у військову частину росіян біля Євпаторії.

Військово-партизанський рух «Атеш» повідомив, що СОУ завдали удару також по військовій частині окупантів в Євпаторії за наводкою партизанів.

«На фото ви можете бачити системи РЛС, переміщення яких ми відстежували тижнями. Результати нашої роботи видно. Прямо зараз горить ця військова частина. Вперше ми писали про цю частину ще 23 серпня. Після нашої нещодавньої дорозвідки було завдано удару», – йдеться у повідомленні.

Також партизани передали інформацію ще про десятки інших військових об'єктів у Криму та чекають нових ударів.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував в ефірі телемарафону Інформацію про вибухи в тимчасово окупованому Криму.

«Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі зараз. Мова йде про те, що українські сили оборони і безпеки продовжують роботу, а коли буде можливість оприлюднити результати і поділитись ними, якщо це буде доцільно, то це обов'язково буде зроблено»,– сказав Юсов.