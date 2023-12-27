Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 20% флоту Росії вже немає. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Голос Америки», опублікованому 27 грудня.

Він зауважив, що Україна вже знищила кілька великих кораблів флоту РФ, що підтверджує важливість звільнення Криму у ході війни з Росією.

«Звичайно, ми би хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій. Але паралельно з цим процесом відбувалися дуже великі та важливі події на Чорному морі. Щодо цієї ситуації [удару по порту Феодосії 26 грудня], то 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року славнозвісний флагман Чорноморського флоту “Москва”. І те, що відбулося сьогодні вночі – яскраве підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму. І для нас він є вкрай важливим, як і решта наших території», – сказав Олексій Данілов.

Додамо, що напередодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що ураження російського десантного корабля «Новочеркасск» у порту Феодосії спростовує твердження, що війні в Україні зайшла в «глухий кут» і також заявив, що за чотири місяці великої війни Україна знищила 20% російського флоту.

«Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня тактична авіація Повітряних сил крилатими ракетами атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск» в районі тимчасово окупованої Феодосії. Попередньо пуски ракет були здійснені з літаків Су-24.

Окрім «Новочеркасска», Росія вже втратила у війні проти України флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва», рятувальне буксирне судно СБ-739 «Спасатель Василь Бех» та великий десантний корабель «Саратов». Пошкодження унаслідок атак Сил оборони отримали малий ракетний корвет «Великий Устюг», ВДК «Оленегорский горняк», «Минск» і «Орск». Ще близько десятка катерів різних проектів вдалось потопити або пошкодити. Під час атаки у вересні 2023 року в Севастополі вдалось пошкодити підводний човен «Ростов-на-Дону», а під час атаки на порт у Феодосії постраждав старий навчально-тренувальний корабель «УТС-150.