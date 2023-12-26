Ворожий корабель тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами

У ніч із 25 на 26 грудня авіація Повітряних сил України успішно атакувала російський десантний корабель «Новочеркасск» у порту Феодосії. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил.

Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск» в районі Феодосії.

Окупанти підтвердили, що в ніч на 26 грудня Збройні сили України ракетами, випущеними з літаків Су-24, вразили великий десантний корабель «Новочеркасск» в окупованій Феодосії.



Великий десантний корабель проекту 775 «Новочеркасск» був побудований Ґданську в 1987 році. 24 березня 2022 року «Новочеркасск» був атакований Силами оборони України у порту тимчасово окупованого Бердянська. Тоді унаслідок атаки вдалось знищити та пошкодити три великі десантні кораблі: «Орск», «Саратов» і «Новочеркасск».

Нагадаємо, що окрім знищених «Новочеркасск» та «Саратова» Росія вже втратила у війні проти України флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва», рятувальне буксирне судно СБ-739 «Спасатель Василь Бех». Пошкодження унаслідок атак Сил оборони отримали малий ракетний корвет «Великий Устюг», ВДК «Оленегорский горняк», «Минск» і «Орск». Ще близько десятка катерів різних проектів вдалось потопити або пошкодити. Під час атаки у вересні 2023 року в Севастополі вдалось пошкодити підводний човен «Ростов-на-Дону».

ВДК «Новочеркасск» Чорноморського флоту РФ

Окрім того, як йдеться у повідомленні Росія уночі вчергове атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed. Силам та засобам Повітряних Сил та Сил оборони України вдалося знищити 13 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

«Із 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 19 “шахедів” із районів Балаклава (Крим) та Приморсько-Ахтарсь (РФ)», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Як згодом повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ударний дрон влучив в одне з промислових підприємств Миколаєва, пошкодивши його склади. Інформація про постраждалих не надходила. За в Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Результат роботи української ППО 25 та 26 грудня

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 25 грудня, російські окупанти атакували дронами-камікадзе південні регіони України. Силам ППО вдалося збити 22 безпілотники, проте на Одещині та Херсонщині від уламків є пошкодження.