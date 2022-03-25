Українські воїни знищили в порту Бердянська великий десантний корабель загарбників «Саратов»

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив втрати росіян унаслідок ракетного удару по російській групі кораблів у порту Бердянська. У цьому зведенні відсутня згадка корабля «Орск», про який повідомлялося вранці 24 березня. Натомість зазначається, що українські воїни знищили великий десантний корабель «Саратов».

«В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркасск” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника», – сказано у нічному зведенні Генштабу, опублікованому вночі у п’ятницю, 25 березня.

Нагадаємо, вранці 24 березня українські війська підтверджували знищення в Бердянську великого російського десантного корабля «Орск». Водночас у найсвіжішому зведенні Генштабу цей корабель не згадано.