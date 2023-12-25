Дві ракети, які летіли в напрямку Чорноморська, вдалося збити

У ніч на понеділок, 25 грудня, російські окупанти атакували дронами-камікадзе південні регіони України. Силам ППО вдалося збити 22 безпілотники, проте на Одещині та Херсонщині від уламків є пошкодження, повідомили у прес-службі Сил оборони півдня України.

Атака росіян розпочалася з вечора 24 грудня та тривала понад шість годин. За цей час окупанти випустили БПЛА та дві ракети.

«Спершу тактична авіація випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. А потім понад шість з половиною годин вирувала дронова атака», – повідомили у прес-службі Сил оборони півдня.

Українські оборонці змогли знищити всього 22 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed. Переважну більшість зафіксували та збили в Одеській області – 17 безпілотників. Ще три знищили на Херсонщині, один – на Миколаївщині, та ще один – на Кіровоградщині.

«Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти», – пояснили оборонці.

Внаслідок падіння уламків в Одесі було пошкоджено технічні приміщення у припортовій інфраструктурі. Окрім того, у роздільнянському районі області збитий дрон пошкодив адмінбудівлю, що не діє, а також законсервоване складське приміщення.

Водночас у прес-службі зазначили, що один дрон-камікадзе влучив у ціль у Бериславському районі Херсонщини. Внаслідок атаки БПЛА сталась пожежа у складських приміщеннях. Наразі вогонь ліквідовано.

За даними Сил оборони півдня, внаслідок падіння уламків люди не постраждали.

Загалом Повітряні сили ЗСУ збили 28 безпілотників із 31, дві ракети та два російських винищувачі. Йдеться про бомбардувальник Су-34 та літак Су-30 СМ, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результат роботи української ППО 25 грудня

«Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

У прес-службі оборонців уточнили, що росіяни також атакували і Хмельницьку область, яка майже щодня потрапляє під удар дронами-камікадзе. Хмельницька ОВА уточнила, що під час повітряної тривоги над областю знешкодили один ударний дрон.