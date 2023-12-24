У ніч на 24 грудня російські військові знову атакували Україну ударними БпЛА Shahed. Про це йдеться в повідомленні повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що із району Приморсько-Ахтарську, що в РФ, було запущено 15 дронів-камікадзе Shahed.

В результаті протиповітряного бою засобами Повітряних Сил та Сил оборони України було знищено 14 дронів у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Наразі жодної інформації щодо наслідків влучання чи падіння уламків збитих дронів немає.

Раніше повідомлялося, що з вересня 2022 року Росія запустила по Україні 3700 безпілотників Shahed, а українським силам вдалося знешкодити 2900 з них.

Переважно по БпЛА відпрацьовують українські мобільні вогневі групи з зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів, що дає можливість накопичувати зенітні керовані ракети, необхідні для відбиття російських атак крилатими ракетами.