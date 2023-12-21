Від початку повномасштабної війни російські війська завдали 7400 ракетних ударів по території України. Про це 21 грудня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про ракети усіх типів, третину з яких становлять С-300, близько 900 – балістичні «Іскандери». Силам оборони України вдалося знищити близько 1600 ракет. Ігнат наголосив, що для ефективної протидії ракетній загрозі Україна досі потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), таких як Patriot та Iris-T.

Крім того, з вересня 2022 року Росія запустила по Україні 3700 безпілотників Shahed, а українським силам вдалося знешкодити 2900 з них. За словами Ігната, переважно по БпЛА відпрацьовують українські мобільні вогневі групи з зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів, що дає можливість накопичувати зенітні керовані ракети, необхідні для відбиття російських атак крилатими ракетами.

«Зараз вони вже оснащуються різними додатковими обладнаннями, які допомагають бачити той результат, який ми бачимо щодня. Це і тепловізори, і прилади нічного бачення, які долаштовують до тих крупнокаліберних кулеметів. Переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) теж сьогодні облаштовуються», – розповів Ігнат.

Він додав, що крім дронів, мобільні вогневі групи збивають і крилаті ракети з ПЗРК, тому мобільні вогневі групи набирають зараз нового сенсу.