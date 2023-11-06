Минулого року показники ракет були майже такі ж

В запасах російської армії є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. При цьому в Росії не припиняється модернізація ракет Х-22. Про це розповів представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скибицький, пише РБК-Україна.

Як повідомляється, за минулий місяць росіянам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет. З цих ракет, за словами представника ГУР МО, генерала-майора Вадима Скібіцького, «Калібрів» – 20 одиниць, Х-101 – близько 40.

«Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та 12 крилатих «Іскандер-К», – додав Скібіцький.

Крім того, за словами розвідника, йде модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць.

Щодо «Кинжалів», у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети.

Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети «Онікс» з метою використання їх по наземним об'єктам.

Наразі у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

За словами представника ГУР генерала-майора Вадима Скібіцького, йдеться про орієнтовно:

165 «Калібрів»;

приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною;

близько 290 одиниць «Іскандер-М» та»Іскандер-К»;

орієнтовно 80 «Кинжалів»;

150 ракет Х-22 / Х-32.

Скібіцький уточнив, що минулого року показники були майже такі ж. Це, за його словами, свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

«Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі й не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади», – зазначив представник ГУР.

Водночас він наголосив, що досягти результату росіянам буде складно, адже «ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми».

Нагадаємо, що у ніч на 6 листопада росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами. Внаслідок атаки по Одесі