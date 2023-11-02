Лідер КНДР Кім Чен Ин

Влада КНДР розпочала наймасштабніше скорочення свої дипломатичних представництв за кордоном. Такий крок, як вважають в Пхеньяні, продиктований тим, що в країни закінчуються кошти на підтримку роботи всіх дипломатичних об'єктів. Також влада країни вважає, що угоди від продажу зброї Росії принесуть більший прибуток, ніж діяльність дипломатичних представництв, повідомляє агентство Bloomberg.

Офіційні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що в жовтні КНДР закрив свої посольства в Уганді та Анголі. Також стало відомо про те, що Пхеньян планує закрити своє консульство в Гонконзі і більше десятка дипломатичних установ в Африці та інших країнах. До числа запланованих до закриття входить посольство КНДР в Іспанії.

Міністерство об'єднання Південної Кореї вважає, що у КНДР закінчуються кошти на підтримку роботи всіх дипломатичних об'єктів у зв'язку з глобальними санкціями, що виснажують скарбницю країни. Наразі Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами, при цьому, маючи лише 53 дипломатичні місії за кордоном, включаючи три консульства та три представництва.

Видання зазначає, що посольства Північної Кореї посідають незвичне місце в дипломатичному світі: США, Велика Британія та інші країни звинувачують багато хто з них у розробці незаконних фінансових схем для фінансування своєї діяльності, закупівлі предметів розкоші для керівників у Пхеньяні та відправки назад грошових коштів, отриманих нечесним шляхом. Північна Корея регулярно заперечує будь-які звинувачення США та їхніх партнерів у неправомірних діях.

Закриття підприємств відбулося на тлі того, що Північна Корея, схоже, активізувала прибутковий бізнес із відправлення боєприпасів до Росії для допомоги в нападі на Україну. Зокрема, за даними розвідки Південної Кореї, із серпня Північна Корея відправила понад 1 млн артилерійських снарядів Росії.

Високий попит у зв'язку з війною Росії в Україні призвів до зростання світових цін на артилерійські снаряди, причому 155-мм снаряди, використовувані силами НАТО, коштують близько 3000 доларів за штуку. Якби Північна Корея продавала снаряди за аналогічними цінами, то вартість її поставок у Росію перевищила б 3 млрд доларів, що становить понад 10% економіки Північної Кореї, виходячи з оцінки її річного виробництва, зробленої центральним банком Південної Кореї.