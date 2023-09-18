Пошкоджений російський підводний човен «Ростов-на-Дону» у Севастополі

У мережі у понеділок, 18 вересня, з'явилися фото російського підводного човна «Ростов-на-Дону» (проект 636 «Варшав'янка»), який був пошкоджений внаслідок удару по Севастопольському морському заводу 13 вересня.

Зображення свідчать, що човен Чорноморського флоту РФ зазнав значних пошкоджень. Як інформує портал «Мілітарний», на оприлюдненому фото можна побачити велику пробоїну в носовій частині корпусу російського дизель-електричного підводного човна.

Пошкоджений російський підводний човен «Ростов-на-Дону» у Севастополі. Фото з відкритих джерел

Одне з влучань розташоване зверху в носовій частині субмарини, друге припало в правий борт човна в зону за рубкою.

Пошкоджений російський підводний човен «Ростов-на-Дону» у Севастополі. Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що вночі 13 вересня військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали ракетної атаки. Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК «Мінськ» і один із шести підводних човнів ЧФ РФ – дизель-електричний «Ростов-на-Дону», носій крилатих ракет «Калібр», спущений на воду 2014-го.

Міноборони РФ заявило, що «всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу», але військові експерти у цьому сумніваються. Нові знімки фактично підтверджують те, що якщо ремонт і можливий, то навряд чи в доці Севастополя.

За непідтвердженою інформацією, Севастополь атакували британські ракети Storm Shadow. У ГУР підтвердили завдання ударів по російських військово-морських цілях та портовій інфраструктурі в Севастополі, але офіційно не повідомили, яким чином.