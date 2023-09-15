У Повітряних силах натякнули, чим могли атакувати бухту Севастополя британськими ракетами Storm Shadow

Українські військові могли завдати удару по бухті Севастополя 13 вересня за допомогою далекобійних ракет, які отримали від західних партнерів. Про це розповів командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у п'ятницю, 15 вересня.

Він зазначив, що британські та французькі журналісти цікавляться, яким типом крилатих ракет «українські пілоти відправили плавзасоби «Мінськ» та «Ростов-на-Дону» услід за «Москвою».

«Доповідаю! В авіації Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp – під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!», – написав генерал-лейтенант.

Олещук додав, що «під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької ракети Taurus». Він зазначив, що тоді «гру в міста» можна буде продовжити «ще ефективніше».

У Севастополі в ніч проти 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання, зокрема на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній. Ці дані підтверджуються супутниковими даними на спеціалізованому ресурсі firms.modaps.eosdis.nasa.gov.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.