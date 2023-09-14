Російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів

У ніч на четвер, 14 вересня, військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля тимчасово окупованої Євпаторії на території українського Криму. За її результатами було знищено російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів США, повідомили у центрі стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Повідомляється про ураження місця, де розміщувалися ракети класу «земля-повітря». Водночас у СтратКомі ЗСУ не розповіли інших деталей.

Зазначається, що по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».

Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пусковим комплексам С300/400 «Тріумф», повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела.

Тим часом з'явилися супутникові знімки ППО в Євпаторії, яку могли сьогодні вразити ракетами. Кадри у мережі опублікував дослідник OSINTtechnical. Знімки показують геолокацію комплексу ППО С-400 «Тріумф» біля Євпаторії, який, ймовірно, міг бути знищений внаслідок ранкової атаки

«От російська батарея ЗРК (С-400), яка, ймовірно, була атакована українськими безпілотниками сьогодні вранці недалеко від Євпаторії. Фото зроблено 2 тижні тому», – йдеться в описі під знімками.

Як інформував ZAXID.NET, У ніч на четвер, 14 вересня, у районі села Уютне поблизу тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У соцмережах пишуть про звуки прольоту дронів, роботу ППО та низку сильних вибухів.