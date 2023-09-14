Росіяни переконують, що нібито 11 безпілотників ЗСУ «знищила система ППО» над Кримом

У ніч на четвер, 14 вересня, у районі села Уютне поблизу тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У соцмережах пишуть про звуки прольоту дронів, роботу ППО та низку сильних вибухів.

За інформацією місцевих пабліків, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина № 85683, пише «Суспільне». У російському міноборони стверджують, що нібито 11 безпілотників ЗСУ «знищила система ППО» над Кримом.

У районі Євпаторії розташовано кілька військових частин. Також неподалік розташований військовий аеродром Саки.

Також рано вранці четверга, 14 вересня, російські окупанти вчергове перекрили Кримський міст. Пропагандистські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ повідомили про атаку катерами патрульного корабля «Сергій Котов». Нібито зранку п'ять морських безекіпажних катерів нібито атакували патрульний корабель ЧФ «Сергій Котов» в акваторії Чорного моря.

За даними окупантів, під час відбиття атаки нібито усі п'ять катерів знищено вогнем зі штатного озброєння корабля.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що сили оборони працюють по ворожих цілях.

«Зосередження військових об’єктів, наявність поруч аеродрому − все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне», − наголосила Гуменюк, пише «Українська правда».

Окупаційна влада Євпаторії так Криму вибухи поки не коментувала.

Як пише Крим.Реалії, між Євпаторією та Уютним розташовується РЛС військових РФ, а поблизу Заозерного є база російської ППО та радіотелескоп П-400 (РТ-32).

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 13 вересня також були повідомлення про перекриття та про потужні вибухи в окупованому Севастополі. Міноборони РФ заявило про атаку ракетами й морськими дронами, визнавши удар по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодження двох кораблів, які нібито перебували «на ремонті», а також атаку по «загону кораблів Чорноморського флоту».

В українській розвідці заявили, що внаслідок атаки пошкоджені корабель і підводний човен не підлягають відновленню.