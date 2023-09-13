У компанії збій не прокоментували

У ніч на середу, 13 вересня, під час атаки на тимчасово окупований Севастополь, знову було зафіксовано масштабні перебої у роботі мережі Starlink у Криму. Про це повідомили у прес-службі платформи NetBlocks.

Вночі обслуговування на супутниковій інтернет-платформі практично припинилося. Зв'язок, який в нормі перебуває на 80% якості, впав до 0% у ніч на 13 вересня. Саме тоді було здійснено атаку на севастопольський суднобудівний «Севморзавод».

«Показники свідчать, що обслуговування на SpaceX Starlink (AS14593) було відновлено після годинного збою в кількох країнах; оператор не надав пояснення збою. Тривалість інциденту – приблизно 50 хвилин», – повідомили у NetBlocks.

Інфографіка NetBlocks Інфографіка NetBlocks

Нагадаємо, 8 вересня Ілон Маск підтвердив, що зірвав українську атаку на Чорноморський флот РФ, бо побоювався, що росіяни можуть відповісти на масований удар по Чорноморському флоту ядерним ударом. Такі думки з'явилися в Маска після спілкування з «російським високопосадовцем», ім'я якого не уточнюється. Сам Маск заявив, що Starlink був створений, щоб люди могли розслаблятися.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунало щонайменше сім вибухів. міноборони Росії заявило, що десять крилатих ракет та три надводні безпілотники атакували судноремонтний завод ім. Орджонікідзе. Пізніше в коментарі «РБК-Україна» ГУР підтвердила враження одного великого десантного корабля та підводного човна у Севастополі.

Росіяни повідомили, що від ракетних ударів постраждав дизель-електричний підводний човен-ракетоносій «Ростов на Дону», а також великий десантний корабель «Мінськ». За даними окупантів, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 24 постраждало.