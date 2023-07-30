Системи Starlink неодноразово переставали працювати на фронті, що створювало перешкоди для деокупації України

У червні 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду про закупівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг супутникового інтернету Starlink, які нададуть можливість Пентагону контролювати термінали в Україні, щоб пристрої виконували ключові функції та певні місії під час війни. Як пише The New York Times, така угода надасть можливість українським військовим отримувати доступ до інтернету, не побоюючись переривання сигналу.

Видання зазначає, що угоду між Пентагоном та Starlink було укладено для того, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій. За словами джерел NYT, знайомих із договором, Пентагон отримає контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої мали змогу реалізувати поставлені цілі.

За даними журналістів, американський мільярдер Ілон Маск, власник SpaceX, Tesla та Twitter, минулого року нібито отримав прохання від українського командування включити супутниковий інтернет Starlink у районі тимчасово окупованого Росією Криму. У ЗМІ заявили, що підприємець відмовився це робити. Наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги зносити щомісячну плату у розмірі 2500 доларів за кожний. Повідомляється, що доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія завойовувала територію, а Україна виборювала її повернення.

Варто зазначити, що на відміну від традиційних оборонних підрядників, продажі зброї яких у зарубіжні країни зазвичай здійснюються через федеральний уряд США, Starlink є комерційним продуктом. Це дозволяє власнику компанії Ілону Маску діяти таким чином, що іноді не відповідає інтересам США. За словами співробітника Центру стратегічних та міжнародних досліджень Грегорі Аллена, компанія Ілона Маска досить відкрито виступала проти зовнішньої політики США у розпал війни.