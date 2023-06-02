Скільки саме супутникових терміналів передадуть в Україну, невідомо

Міністерство оборони США уклало контракт на придбання терміналів супутникового зв'язку Starlink від компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX. Про це повідомило у четвер, 1 червня, Bloomberg із посиланням на документи Пентагону.

За даними видання, заява свідчить про те, що міноборони США уклало контракт з підприємством Ілона Маска, який раніше заявив, що самотужки продовжить фінансування Starlink в Україні. Скільки саме систем закупить Пентагон та в які строки вони планують надійти до України, Пентагон не повідомив, аргументуючи це питаннями безпеки.

«З міркувань оперативної безпеки та через критичний характер цих систем ми не маємо додаткової інформації щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів, які ми могли б надати наразі», – пояснили в міноборони США.

Bloomberg припускає, що закупівля Starlink відбудеться в межах Ініціативи сприяння безпеці України. У Пентагоні підкреслили, що продовжують працювати з міжнародними партнерами, аби забезпечити Україну необхідними комунікаціями.