Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією. Про це повідомляє Reuters.

У компанії стверджують, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, «ніколи не призначався для використання в якості зброї».

«Однак українці використали його ненавмисно і не в рамках жодної угоди», – сказала головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл.

Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.

«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це. Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо», – додала вона.

Шотвелл відмовився повідомити, яких заходів вжила SpaceX. За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 тис. супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди таких країн, як США і Франція, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу, заявив Ілон Маск, генеральний директор компанії.