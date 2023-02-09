SpaceX обмежила доступ ЗСУ до супутникового інтернету Starlink
Компанія Маска обмежила використання ЗСУ інтернету Starlink для управління дронами
Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією. Про це повідомляє Reuters.
У компанії стверджують, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, «ніколи не призначався для використання в якості зброї».
«Однак українці використали його ненавмисно і не в рамках жодної угоди», – сказала головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл.
Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.
«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це. Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо», – додала вона.
Шотвелл відмовився повідомити, яких заходів вжила SpaceX. За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.
SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 тис. супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.
Уряди таких країн, як США і Франція, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.
Росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу, заявив Ілон Маск, генеральний директор компанії.