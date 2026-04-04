Щоб дістати хлопчика, люди утворили живий ланцюг

У Рівненській області правоохоронці розшукали 10-річного хлопчика, який впав у карʼєр з висоти приблизно пʼятого поверху. Дитину розшукували протягом доби та знайшли у важкодоступному виступі скелі, повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини у суботу, 4 квітня.

Про зникнення хлопчика у селі Пугач на Сарненщині повідомила 2 квітня його тітка. Вона розповіла, що дитина поїхала кататися на велосипеді та не повернулася.

До пошуків дитини долучилися поліцейські, рятувальники, військові та кінологи, а також родичі зниклого хлопчика та односельці. Пошуки не припиняли навіть вночі.

«Учора, 3 квітня, близько 18:30 зниклого хлопчика першим побачив його товариш у місцевому карʼєрі та покликав нацгвардійців, які були неподалік. Малолітній впав із висоти орієнтовно пʼятого поверху та перебував на важкодоступному виступі скелі», – повідомили у пресслужбі поліції.

Хлопчик зазнав переломів тазу, руки, плеча й ключиці, а також отримав забої та гематоми. Через круті схили до нього не змогла підʼїхати спецтехніка, тому люди, які шукали хлопця, утворили живий ланцюг. На відео видно, як десятки людей передають дитину на носилках до швидкої.

«Хлопчик мужньо протримався майже добу, попри виснаження, переохолодження та ушкодження», – повідомили у пресслужбі поліції. Дитину госпіталізували. Наразі загрози його життю немає.