Хлопець купив гриби на сувенірному ринку

В Яремчі 15-річний хлопець купив на сувенірному ринку мухомори та отруївся ними. Правоохоронці перевіряють обставини інциденту.

Про перший у 2026 році випадок отруєння грибами на Прикарпатті 3 червня повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Постраждав школяр із Рівненщини, який приїхав в Яремче на екскурсію.

«На сувенірному ринку дитина придбала сушені мухомори та вжила їх. Невдовзі з’явилися симптоми отруєння: багаторазове блювання та сплутаність свідомості», – зазначили в Держпродспоживслужбі.

Спочатку школяра доправили до Яремчанської центральної міської лікарні, де надали невідкладну допомогу. Згодом виїзна бригада Івано-Франківської обласної дитячої лікарні транспортувала пацієнта до відділення екстреної медичної допомоги обласної дитячої лікарні. Завдяки своєчасній медичній допомозі хлопець одужав і його виписали додому.

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У четвер, 4 червня, у поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався 22 травня.

«Був дзвінок на 102 від лікаря Надвірнянської дитячої лікарні про те, що до них з діагнозом отруєння доставили 15-річного мешканця Рівненщини. На місце виїжджали ювенальні поліцейські. Хлопець підтвердив, що купив гриби на сувенірному ринку», – зазначила речниця Христина Максимчак.

Правоохоронці наразі не відкривали кримінального провадження.