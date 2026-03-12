На Хмельниччині зареєстрували перший у 2026 році випадок отруєння дикорослими грибами. Постраждали двоє чоловіків, які споживали рядовки. Про це у четвер, 12 березня, повідомив Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, із симптомами отруєння госпіталізували двох чоловіків з однієї родини – мешканців Кам’янця-Подільського. 9 березня вони споживали мариновані дикорослі рядовки, які зібрали торік у Чернівецькій області та законсервували.

«Грибами чоловіки ласували в обідню пору, а вже за кілька годин відчули загальну слабкість, біль у животі, блювоту та пронос. Того ж дня обох госпіталізували у стані середньої важкості. Наступного дня їх виписали у зв’язку з покращенням стану здоров’я», – повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб.

Додамо, що протягом 2025 року у Хмельницькій області офіційно зареєстрували сім випадків отруєння дикорослими грибами, постраждали 12 людей.