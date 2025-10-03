На Хмельниччині дві рідні сестри віком 55 і 56 років отруїлись дикорослими грибами. Нині жінки у стані середньої важкості перебувають у лікарні. Про це повідомив 3 жовтня обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«1 жовтня сестри з Кам’янець-Подільського району збирали печериці на присадибній ділянці однієї з них. Без попереднього відварювання вони посмажили гриби з цибулею та пообідали. Уже за годину жінкам стало зле: відчули запаморочення, нудоту, багаторазове блювання та діарею» – йдеться у повідомленні.

За даними центру контролю та профілактики хвороб, того ж вечора жінок доправили до приймального відділення Новоушицької багатопрофільної лікарні. Там їх госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

«Наразі жінки перебувають у стані середньої важкості та отримують необхідне лікування у межах визначеного протоколу», – зазначають лікарі.

У Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб додали, що з початку 2025 року в регіоні загалом 11 людей отруїлись грибами. Летальних наслідків не було. А в листопаді минулого року від отруєння померла 59-річна жителька Кам'янець-Подільського району, яка споживала дикорослі печериці.