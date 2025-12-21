Кутя - повноцінна зернова страва, де кожен інгредієнт виконує свою роль.

Святвечір – це не лише символи й традиції. Страви цього дня формувалися століттями й мали цілком практичну мету: дати ситість, тепло й енергію в зимовий період. Саме тому в центрі святкового столу опинилися зерно, мак і сухофрукти – прості продукти, які й зараз можуть бути корисними, якщо вживати їх розумно, каже дієтолог Андрій Маковецький.

Кутя, інгредієнтами якої є пшениця, мак, горіхи і сухофрукти, – поживна страва, якщо не перетворювати її на цукровий десерт. Узвар – альтернатива солодким напоям, але не заміна води.



«Пшениця, мак і сухофрукти – це не «чарівні продукти», але й не вороги фігури чи здоров’я. Їх користь проявляється тоді, коли є помірність у порціях, мінімізується доданий цукор, акцент робиться на смак, а не на солодкість», – каже Андрій Маковецький.

Кутя – не просто традиція, а розумна їжа

Кутю часто сприймають як солодкий десерт. Насправді це – повноцінна зернова страва, де кожен інгредієнт виконує свою роль.

Пшениця – основа ситості

Цільне зерно пшениці містить клітковину, яка забезпечує тривале відчуття ситості, допомагає уникнути різких стрибків енергії після їди, робить страву поживною, а не «порожньою». Саме пшениця перетворює кутю з солодкого частування на страву, яка дійсно насичує.

Мак не має «чарівної дії»

Мак часто оточений міфами, каже дієтолог, але в харчових кількостях це звичайний продукт, який містить корисні жири, додає ситості, робить страву більш глибокою за смаком.

«Мак не заспокоює і не має «чарівної дії», але допомагає довше залишатися ситим, що особливо актуально у святкові дні», – твердить Андрій Маковецький.

Не переборщіть з горіхами

Горіхи – поживний і корисний компонент куті, але саме з ними найчастіше виникає перебір. Вони дають енергію та насичення, але водночас є дуже калорійними. Дієтолог радить додавати небагато горіхів до куті, лише для смаку й користі.

Під час приготування куті дієтолог також не радить зловживати медом чи цукром і пам’ятати про порцію: кілька ложок, а не велика миска.

Узвар – напій із природним цукром

«Узвар – традиційний напій на Святвечір. При його приготуванні важлива міра, як і з будь-якою солодкою рідиною», – каже Андрій Маковецький.

Сухофрукти надають узвару природну солодкість, аромат і смак, рослинні сполуки, які підтримують організм. Проте узвар – не вода, а напій із природним цукром.

Найпоширеніша помилка – додавати до узвару ще й цукор. Якісні сухофрукти вже дають достатню солодкість. Щоб зробити смак яскравішим, дієтолог радить краще використати корицю, гвоздику, цедру апельсина чи лимона. Легкої кислинки додадуть журавлина або вишня.