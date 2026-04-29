Операцію виконала команда фахівців Рівненського протипухлинного центру

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру вперше у західному регіоні України виконали операцію МакКеона мініінвазивним методом. Йдеться про видалення стравоходу з подальшим відновленням травного тракту. Про це у середу, 29 квітня, повідомила пресслужба медзакладу у фейсбуці.

За словами торакального хірурга центру Олега Кобзєва, це складне і травматичне хірургічне втручання, яке передбачає одночасні операції в черевній і грудній порожнинах.

«У разі відкритого методу пацієнту виконують великі розрізи на животі, грудній клітці та шиї. Це зазвичай супроводжується сильним больовим синдромом і значно ускладнює післяопераційне відновлення. Натомість мініінвазивний підхід дозволяє зменшити травматизацію тканин і полегшити реабілітацію», – зазначив Олег Кобзєв.

У медзакладі додали, що фахівці центру мають значний досвід лапароскопічних і торакоскопічних операцій. Перед виконанням цього втручання вони проходили навчання у провідних закордонних клініках і тривалий час готувалися.

«Операція пройшла успішно, без ускладнень, і вже сьогодні пацієнта виписують додому», – йдеться у повідомленні.

Такі операції при захворюваннях стравоходу виконують лише у двох медичних центрах України. Рівненський обласний протипухлинний центр – один із них.