Рівненські онкологи провели складну 9-годинну операцію військовому з раком шлунка
47-річному захиснику видалили пухлину, відновили кишківник і провели пластику післяопераційної грижі
Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели складну дев’ятигодинну операцію військовослужбовцю з раком шлунка. Про це у четвер, 9 квітня, повідомила пресслужба медзакладу у фейсбуці.
За інформацією лікарів, пацієнт – 47-річний захисник із Дубровицької громади, який отримав важке поранення у 2024 році на Харківщині. Відтоді він уже переніс 11 операцій, а згодом звернувся до медзакладу з пухлиною шлунка.
Як зазначають у протипухлинному центрі, пухлина була операбельною, однак лікування ускладнювали наслідки попередніх втручань – виражений спайковий процес, зміни анатомії органів та наявність стоми.
«Під час дев’ятигодинного втручання лікарі видалили пухлину, провели реконструкцію кишківника та виконали пластику післяопераційної грижі», – повідомили у медзакладі.
Операція минула без ускладнень, стан пацієнта оцінюють як задовільний. За словами медиків, пухлину вдалося повністю видалити, а онкологічний прогноз є сприятливим.
Сам пацієнт подякував лікарям, зазначивши, що вони не побоялися взятися за цей складний випадок і дали йому шанс на життя.