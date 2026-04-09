Команда рівненських лікарів провела складну операцію 47-річному пацієнту

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели складну дев’ятигодинну операцію військовослужбовцю з раком шлунка. Про це у четвер, 9 квітня, повідомила пресслужба медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, пацієнт – 47-річний захисник із Дубровицької громади, який отримав важке поранення у 2024 році на Харківщині. Відтоді він уже переніс 11 операцій, а згодом звернувся до медзакладу з пухлиною шлунка.

Як зазначають у протипухлинному центрі, пухлина була операбельною, однак лікування ускладнювали наслідки попередніх втручань – виражений спайковий процес, зміни анатомії органів та наявність стоми.

«Під час дев’ятигодинного втручання лікарі видалили пухлину, провели реконструкцію кишківника та виконали пластику післяопераційної грижі», – повідомили у медзакладі.

Операція минула без ускладнень, стан пацієнта оцінюють як задовільний. За словами медиків, пухлину вдалося повністю видалити, а онкологічний прогноз є сприятливим.

Сам пацієнт подякував лікарям, зазначивши, що вони не побоялися взятися за цей складний випадок і дали йому шанс на життя.