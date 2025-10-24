У Рівному всю ніч оперували та врятували чоловіка з легеневою кровотечею
У 80% випадків така кровотеча завершується летально
Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру врятували 69-річного пацієнта з масивною легеневою кровотечею. Чоловіка оперували всю ніч. Зрештою, його життя вдалося врятувати, хоч у 80% випадків така кровотеча завершується летально. Про це повідомила 24 жовтня пресслужба медзакладу у фейсбуці.
За інформацією лікарів, у пацієнта з раком легені раптово виникла масивна кровотеча. Чоловіка врятували завдяки вчасно проведеній операції, яка тривала всю ніч і завершилася близько 6-ї ранку. У медзакладі зазначають, що у 80% випадків така кровотеча завершується летально.
«Нині чоловік готується до виписки та зізнається, що “народився заново” напередодні свого 70-річчя», – повідомляють у протипухлинному центрі.
Додамо, що легенева кровотеча — це масивна крововтрата з дихальних шляхів, що загрожує життю. Цей стан вимагає негайної медичної допомоги. Основні симптоми:
- кашель з кров'ю або кров'янистим мокротинням (кровохаркання), яке може бути яскраво-червоним, згустками або пінистим;
- біль у грудях;
- задишка;
- загальні симптоми шоку (блідість шкіри, холодний піт, слабкість та запаморочення).