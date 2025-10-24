Команда рівненських лікарів врятувала життя 69-річного пацієнта

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру врятували 69-річного пацієнта з масивною легеневою кровотечею. Чоловіка оперували всю ніч. Зрештою, його життя вдалося врятувати, хоч у 80% випадків така кровотеча завершується летально. Про це повідомила 24 жовтня пресслужба медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, у пацієнта з раком легені раптово виникла масивна кровотеча. Чоловіка врятували завдяки вчасно проведеній операції, яка тривала всю ніч і завершилася близько 6-ї ранку. У медзакладі зазначають, що у 80% випадків така кровотеча завершується летально.

«Нині чоловік готується до виписки та зізнається, що “народився заново” напередодні свого 70-річчя», – повідомляють у протипухлинному центрі.

Додамо, що легенева кровотеча — це масивна крововтрата з дихальних шляхів, що загрожує життю. Цей стан вимагає негайної медичної допомоги. Основні симптоми: