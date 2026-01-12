Яблучний оцет у невеликій кількості можна додавати до салатів, соусів, маринадів

Яблучний оцет з давніх-давен вважається цілющим засобом. У давнину його використовували для лікування кашлю та інфекцій. Нині його радять застосовувати як засіб для схуднення, проти кислотного рефлюксу та для контролю рівня цукру в крові. Гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець пропонує з’ясувати, які корисні властивості яблучного оцту мають наукові підтвердження і коли він може бути небезпечним.

Як виробляють яблучний оцет?

«Яблучний оцет – це двічі ферментований яблучний сік. У процесі ферментації утворюється оцтова кислота, яка, як вважається, має низку корисних для здоровʼя властивостей. Цей оцет виготовляється шляхом змішування подрібнених яблук з дріжджами, цукром або іншими вуглеводами. За декілька тижнів природні бактерії та дріжджі ферментують сік, перетворюючи вуглеводи на алкоголь. Другий процес ферментації перетворює алкоголь на оцтову кислоту», – пояснює Олег Швець.

За його словами, сирий яблучний оцет містить оцтову кислоту, яка вбиває шкідливі бактерії, натуральні пробіотики, які поліпшують роботу імунної системи та здоровʼя кишківника, антиоксиданти – природні речовини, які запобігають пошкодженню клітин організму.

У маркетах продають як пастеризований, так і сирий яблучний оцет. Для оздоровчих цілей використовують сирий яблучний оцет. Його каламутний осад містить більше природних бактерій і дріжджів.

Корисні властивості яблучного оцту

«Результати деяких досліджень демонструють: яблучний оцет позитивно впливає на здоровʼя. Але більшість з них є невеликими та потребують подальших експериментів для підтвердження їхніх висновків. Тому можна говорити про ймовірні переваги яблучного оцту», – каже лікар.

1. Знижує рівень цукру в крові. Аналіз досліджень демонструє, що яблучний оцет здатен знижувати рівень глюкози в плазмі крові натщесерце, якщо його вживати разом з їжею, багатою на складні вуглеводи. Це відбувається завдяки уповільненню проходження їжі зі шлунка до тонкої кишки і засвоєння молекул глюкози. Це також сприяє схудненню, зокрема, зменшенню кількості абдомінального жиру.

Хоч яблучний оцет може трохи знизити рівень глюкози, але цього недостатньо для її стабільно нормального рівня. Тож людям, які приймають препарати для зниження рівня цукру в крові, перед регулярним споживанням яблучного оцту лікар радить проконсультуватися з лікарем.

2. Знижує рівень холестерину. За словами гастроентеролога, цей же метааналіз досліджень свідчить, що яблучний оцет знижує загальний рівень холестерину і тригліцеридів (жирів, що містяться в крові), одночасно підвищуючи рівень «хорошого» холестерину (ЛПВЩ). Цей ефект більш виражений у людей з діабетом другого типу. Однак для повного розуміння ролі яблучного оцту в регулюванні рівня холестерину необхідні масштабніші дослідження.

3. Сприяє схудненню. Раніше дослідники вважали, що оцтова кислота допомагає спалити більше жиру і змінити гормони, що стимулюють апетит. Зараз це не вважається правдою. Однак систематичний огляд досліджень показує: яблучний оцет допомагає довше залишатися ситим.

«Інше дослідження, в якому взяли участь 120 підлітків і молодих людей з надмірною вагою та ожирінням, засвідчило, що яблучний оцет сприяє зниженню ваги та індексу маси тіла (ІМТ). Проте не варто розраховувати, що лише яблучний оцет допоможе схуднути. Доказів щодо його довгострокових переваг у пригніченні апетиту немає», – твердить гастроентеролог.

4. Поліпшує функціональну спроможність імунної системи. Як ферментований продукт яблучний оцет насичений природними пробіотиками, які сприяють кращому балансу мікробіоти кишківника та модерують імунітет.

5. Запобігає пошкодженню клітин. Антиоксиданти в яблучному оцті захищають клітини від вільних радикалів, що здатні пошкоджувати молекули, сприяючи передчасному старінню, запаленням та розвитку серцево-судинних, онкологічних, неврологічних захворювань.

Які побічні ефекти можуть виникнути при вживанні яблучного оцту?

Яблучний оцет має високу кислотність. Вона може руйнувати зубну емаль. Оцтова кислота в чистому, нерозбавленому яблучному оцті також здатна спричинити опік стравоходу. Щоб запобігти цьому, рекомендовано розбавити яблучний оцет, додавши столову ложку до чашки теплої води.

Олег Швець наголошує, що чистий яблучний оцет слід тримати якнайдалі від дітей, щоб вони не могли його випити або нанести на шкіру, що може спричинити опік.

Як використовувати яблучний оцет?

«За наявними даними, яблучний оцет у невеликих кількостях є безпечним для більшості людей. Однак він не затверджений для лікування будь-яких захворювань. Якщо цікавлять його потенційні переваги, можна почати з вживання декількох крапель оцту, змішаних з водою. За бажанням збільшувати дозу, але вона має становити не більш як дві столові ложки на день», – радить лікар.

За його словами, столову ложку яблучного оцту можна додати в теплий чай, щоб помʼякшити його смак, або додати трохи оцту до улюбленого соусу, заправки для салату або маринаду, що надасть їм пікантності. Яблучний оцет можна використовувати для консервування та маринування. Його кислотність вбиває бактерії, що спричиняють псування продуктів.

Та яблучний оцет, наголошує лікар, не є чудодійним засобом і не замінює здорове харчування. Його корисні властивості до кінця не досліджені, тож перед вживанням важливо проконсультуватися з лікарем.