У Рівному лікарі успішно прооперували 58-річну жінку

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели 58-річній пацієнтці двоетапну резекцію печінки. Це унікальна операція, яку роблять, щоб відростити залишок органу лише в кількох лікарнях України, повідомили 24 липня на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Речниця протипухлинного центру Ольга Лірник розповіла ZAXID.NET, що раніше 58-річна пацієнтка лікувалася у Тернополі, однак згодом звернулася до рівненських онкологів.

«22 липня хірургиня Маргарита Пісецька разом із командою успішно застосувала складну методику – двоетапну резекцію печінки. Такий підхід застосовують при ураженні печінки, коли видалити всі пухлинні вогнища одразу неможливо, адже в такому випадку печінки залишиться надто мало для одужання пацієнта», – зазначила Ольга Лірник.

Для того, щоб відростити залишок печінки, першим етапом видаляють пухлини з частини органу, яка залишиться, та перевʼязують судину, яка живить іншу частину печінки. У медзакладі додають, що цей підхід дозволяє безпечно підготувати орган для подальшого хірургічного втручання. Через приблизно два місяці, коли перспективний залишок збільшиться до необхідних розмірів, планують видалити уражену частину печінки.