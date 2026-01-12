У Рівному від ускладнень грипу померла 47-річна місцева жителька. Жінка була невакцинована та пізно звернулася по медичну допомогу. Про це у понеділок, 12 січня, повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За інформацією медиків, це перший летальний випадок грипу в області у 2026 році. У жінки діагностували грип типу А, ускладнений вірусною пневмонією.

«Померла 47-річна рівнянка, яка пізно звернулася по медичну допомогу. Вакцинацію проти грипу вона не проходила», – повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж другого тижня 2026 року, з 5 по 11 січня, до медзакладів області з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулися 5 389 людей. Для порівняння, тижнем раніше було зареєстровано 4 725 таких випадків.

Перевищення епідемічного порогу в жодному з районів Рівненської області не зареєстрували. Наразі в області переважають віруси грипу типу А, а також аденовіруси та риновіруси, додали в центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, грип – це гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням, яка доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів тощо. Лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися по медичну допомогу, особливо тим людям, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.