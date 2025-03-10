На Рівненщині від ускладнень грипу померли троє місцевих жителів, які мали супутні захворювання. Йдеться про двох чоловіків віком 46 та 73 років, а також 82-річну жінку. Про це повідомили 10 березня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, протягом минулого тижня по медичну допомогу звернулися понад 14,4 тис. жителів Рівненщини зі скаргами на нежить і температуру. Це на 11,4% менше за попередній тиждень.

«Від грипу А померли троє жителів Рівненської тергромади. Йдеться про двох чоловіків віком 46 та 73 років, а також 82-річну жінку. Усі вони мали супутні захворювання й були нещеплені», – уточнила ZAXID.NET речниця центру контролю та профілактики хвороб у Рівненській області Оксана Кравець.

На початку лютого в інфекційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні від ускладнення грипу померла 62-річна жителька Вараського району, яка мала супутню онкологічну хворобу. Це був перший летальний випадок у цьому році. Наприкінці місяця від ускладнень грипу помер 36-річний рівняин.

Додамо, що грип – гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням, яка доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів тощо. Тому лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися по медичну допомогу, особливо тим людям, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.