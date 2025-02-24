У Рівному зареєстрували другий у цьому році випадок смерті від ускладнень грипу. Помер 36-річний місцевий житель, який мав важку супутню хронічну патологію. Про це повідомили 24 лютого в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, протягом минулого тижня по медичну допомогу звернулися понад 15 тис. жителів Рівненщини, в яких виявили гострі респіраторні вірусні інфекції. Найвищий рівень захворюваності зафіксували у Рівненській, Сарненській, Костопільській та Березнівській громадах.

«Від грипу А помер 36-річний житель Рівного, який мав важку супутню хронічну патологію», – зазначають у центрі контролю та профілактики хвороб. Водночас там не уточнюють, про яку саме патологію йдеться.

На початку лютого в інфекційному відділенні Рівненської центральної міської лікарні від ускладнення грипу померла 62-річна жителька Вараського району, яка мала супутню онкологічну хворобу. Це був перший летальний випадок у цьому році.

Додамо, що грип доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів тощо. Тому лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися по медичну допомогу, особливо тим людям, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.