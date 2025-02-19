Рівненське управління освіти рекомендує усім школам перейти на дистанційну форму навчання з четверга, 20 лютого. Таке рішення повʼязане із ростом захворюваності на ГРВІ та грип, повідомив секретар міськради Віктор Шакирзян.

«З метою локалізації подальшого поширення інфекцій та якнайшвидшого одужання хворих управління освіти рекомендує організувати освітній процес дистанційно з 20 лютого 2025 року до зниження епідеміологічного порогу захворюваності», – зазначив Віктор Шакирзян.

Начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур розповів ZAXID.NET, що наразі 10 шкіл уже перебувають на карантині через зростання гострих респіраторних захворювань серед учнів. Водночас дитсадки продовжують працювати у звичному режимі.

«Динаміка збільшення захворюваності з понеділка була така, що ми підготували рекомендаційний лист про перехід на дистанційне навчання. Далі рішення мають приймати педради. Найімовірніше, від завтра усі рівненські учні навчатимуться онлайн, бо у кожному закладі приблизно 20% хворих дітей», – зазначив Андрій Мазур.

Додамо, що наразі у п’яти областях на заході України через зростання захворюваності на ГРВІ фіксують перевищення епідпорогу. Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області.