Серед хворих - найбільше дітей

У п’яти областях на заході України через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу. У цих регіонах чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, повідомила 12 січня пресслужба МОЗ України.

Епідпоріг перевищено у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

«Загалом, за останній тиждень в країні занедужало 171 068 людей, із них 104 843 – діти. Це на 13% більше, ніж за попередній тиждень, однак така кількість захворілих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки. За останній тиждень лише 3% захворілих через ускладнення ГРВІ потребували госпіталізації. А саме 4 687 пацієнтів, з яких 2 912 – діти». – сказано у повідомленні.

Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. З початку циркуляції вірусів грипу в країні (із січня) зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання. За даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

До слова, на Львівщині також перевищено епідпоріг на 19,6%. Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 12 771 мешканець області, що майже на 2000 хворих більше, ніж за попередній тиждень. Від ускладнень грипу померло двоє 67-річних чоловіків, які мали супутні захворювання і не були щеплені від грипу. Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко радить керівникам закладів освіти ініціювати перехід на онлайн навчання, якщо в школах стрімко зростає кількість відсутніх через ГРЗ.