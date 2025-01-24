У нетішинській гімназії «Гармонія» близько 300 учнів мають симптоми ГРВІ

У Нетішині запровадили карантин у гімназії, двох ліцеях та усіх закладах позашкільної освіти. Це повʼязано з підвищенням рівня захворюваності серед дітей на ГРВІ та грип, повідомив 24 січня виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Так, гімназію «Гармонія» перевели на дистанційну форму навчання з 24 січня, а ліцеї «Енергія», «Ерудит» і всі заклади позашкільної освіти працюватимуть онлайн наступного тижня – з 27 по 31 січня. Крім того, у Нетішині обмежать проведення культурно-масових заходів.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василь Мисько розповів ZAXID.NET, що наразі в школах міста спостерігають зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Наприклад, у гімназії «Гармонія» близько 300 учнів мають ознаки вірусної інфекції, через що управління освіти ініціювало нараду щодо подальшої організації навчання.

«Закладам освіти рекомендували перейти на дистанційний формат, проте керівники мають право самостійно приймати рішення. За інформацією лікарів, у групі ризику перебувають діти віком від 5 до 17 років. Наразі критичної ситуації в місті немає, але ми стараємось працювати на випередження», – зауважив Василь Мисько.

Додамо, що гострі респіраторні інфекції (ГРВІ) – це велика група інфекцій, що можуть бути спричинені бактеріями або вірусами. Як правило, захворювання передається повітряно-крапельним шляхом і має чітко виражену симптоматику. При несвоєчасній діагностиці та відсутності адекватного лікування, може супроводжуватися різними ускладненнями, що несуть в собі загрозу для загального здоров’я органів, систем і навіть життя людини.

Симптоми ГРВІ:

підвищення загальної температури тіла, нежить та кашель;

лихоманка до шести діб, у деяких випадках протікає двома хвилями;

катаральне запалення слизових оболонок;

симптоми інтоксикації;

збільшення розміру лімфатичних вузлів, навіть при помірному натисканні, проявляється хворобливість.

Зазвичай лікування проводять амбулаторно. При тяжкому перебігу, а також при наявності ускладнень, можлива госпіталізація в лікарню.