У Хмельницькому зареєстрували перший у цьому році випадок смерті від ускладнень грипу. Померла 49-річна місцева жителька, в якої захворювання спровокувало вірусну пневмонію. Про це Суспільному розповіла 21 січня директорка Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

За словами директорки, протягом останніх десяти днів збільшилася кількість госпіталізованих до Хмельницької інфекційної лікарні пацієнтів із гострими респіраторними захворюваннями. Серед хворих у медзакладі наразі лабораторно підтверджені грип А, грип Б, парагрип та аденовірусна інфекція.

«17 січня 2025 року через ускладнення від грипу А померла 49-річна хмельничанка. Вона пʼять днів була вдома. До нас її привезли у термінальному стані, з тотальною пневмонією – легень майже не було. Пацієнтка мала ще супутню патологію», – розповіла Оксана Піддубна.

Наразі в реанімаційному відділенні Хмельницької інфекційної лікарні перебувають вісім пацієнтів, шестеро з них – хворі на грип та ГРВІ.

«Хворих на ковід у нас мало, але є – це двоє людей похилого віку, з супутніми захворюваннями. Тобто зараз більш небезпечним є грип», – зазначила Оксана Піддубна.

За словами директорки медзакладу, епідемії грипу та ГРВІ ще немає, наразі – це сезонне закономірне підвищення захворюваності.

Додамо, що грип доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів тощо. Тому лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися по медичну допомогу, особливо тим людям, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.