На Львівщині зафіксували перший у цьому епідсезоні випадок грипу
До інфекційної лікарні Львова потрапила однорічна дитина
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Мешканці Львівщини продовжують хворіти на ГРВІ, ковід, а минулого тижня в області вперше у цьому епідсезоні зареєстровано випадок грипу типу А H1N1. Пацієнт проходив лікування у Львівській обласній інфекційній лікарні, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.
Цим пацієнтом був хлопчик зі Львова, якому рік і 4 місяці. Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазин, дитину госпіталізували з високою температурою до 39 градусів, яка трималася доволі довго, сухим кашлем, нежиттю і кон'юнктивітом. Хлопчика після лікування з лікарні вже виписали додому. Де дитина могла підхопити вірус грипу, батьки не знають. У родині ніхто не хворів.
Загалом минулого тижня, з 28 жовтня до 3 листопада, на ГРВІ, грип та ковід захворіло 9943 мешканці області. Серед хворих 52% – діти до 17 років. Найчастіше діти хворіють у віковій категорії 5-14 років (понад 25%). Хворих ставатиме дедалі більше, бо пік захворюваності ще попереду.
Що робити, коли захворіли на грип чи ГРВІ?
У МОЗ радять не призначайте собі ліки самостійно. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає без застосування лікарських засобів. Тож як допомогти собі при ГРВІ?
- Стежте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона у дітей сягає 38 °С і 38,5 ℃ і більше у дорослих. Не вживайте ацетилсаліцилову кислоту для зниження температури. При застосуванні препаратів із ацетилсаліциловою кислотою можливе виникнення синдрому Рея, що спричиняє тяжкі ускладнення: печінкову недостатність та енцефалопатію.
- Після прийому препаратів температура не має падати одразу до 36,6 ℃. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки працюють.
- Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу лікарського засобу.
- Щоб температура почала падати, не треба загортатись у ковдру, щоб «перепітніти». Це небезпечно. Варто навпаки зняти з себе зайвий одяг. Це допоможе тілу охолонути.
- Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоби збити температуру. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію. Краще обтертися звичайною водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.
- Пийте багато рідини: компоти, узвар, трав’яні чаї (вони не повинні бути дуже гарячими), воду.
- Провітрюйте приміщення. Зробіть вологе прибирання або покладіть мокрий рушник на батарею.
Коли слід обов’язково показатися лікарю?
Якщо ви помітили такі симптоми:
- задишка,
- висипи на шкірі,
- кровохаркання,
- синюшний відтінок шкіри,
- блювання та пронос,
- біль в грудях,
- зниження тиску,
- сповільнений пульс,
- аритмія,
- порушення свідомості,
- судоми
Аби знизити ризик захворіти на грип, ГРВІ та ковід, а також ризик різноманітних ускладнень від цих недуг, лікарі радять вакицнуватися. Вакцини від ковіду безкоштовні, а от вакцини від грипу треба придбати за свій рахунок. Вони є в деяких аптеках. Зараз доступні дві вакцини: «ДжіСіФлю» (орієнтовна ціна у Львові 424 грн) і «Ваксігрип» (орієнтовно 478 грн).