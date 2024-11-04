Температура у дитини тривалий час була 39 градусів

Мешканці Львівщини продовжують хворіти на ГРВІ, ковід, а минулого тижня в області вперше у цьому епідсезоні зареєстровано випадок грипу типу А H1N1. Пацієнт проходив лікування у Львівській обласній інфекційній лікарні, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Цим пацієнтом був хлопчик зі Львова, якому рік і 4 місяці. Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазин, дитину госпіталізували з високою температурою до 39 градусів, яка трималася доволі довго, сухим кашлем, нежиттю і кон'юнктивітом. Хлопчика після лікування з лікарні вже виписали додому. Де дитина могла підхопити вірус грипу, батьки не знають. У родині ніхто не хворів.

Загалом минулого тижня, з 28 жовтня до 3 листопада, на ГРВІ, грип та ковід захворіло 9943 мешканці області. Серед хворих 52% – діти до 17 років. Найчастіше діти хворіють у віковій категорії 5-14 років (понад 25%). Хворих ставатиме дедалі більше, бо пік захворюваності ще попереду.

Що робити, коли захворіли на грип чи ГРВІ?

У МОЗ радять не призначайте собі ліки самостійно. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає без застосування лікарських засобів. Тож як допомогти собі при ГРВІ?

Стежте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона у дітей сягає 38 °С і 38,5 ℃ і більше у дорослих. Не вживайте ацетилсаліцилову кислоту для зниження температури. При застосуванні препаратів із ацетилсаліциловою кислотою можливе виникнення синдрому Рея, що спричиняє тяжкі ускладнення: печінкову недостатність та енцефалопатію.

Після прийому препаратів температура не має падати одразу до 36,6 ℃. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки працюють.

Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу лікарського засобу.

Щоб температура почала падати, не треба загортатись у ковдру, щоб «перепітніти». Це небезпечно. Варто навпаки зняти з себе зайвий одяг. Це допоможе тілу охолонути.

Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоби збити температуру. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію. Краще обтертися звичайною водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.

Пийте багато рідини: компоти, узвар, трав’яні чаї (вони не повинні бути дуже гарячими), воду.

Провітрюйте приміщення. Зробіть вологе прибирання або покладіть мокрий рушник на батарею.

Коли слід обов’язково показатися лікарю?

Якщо ви помітили такі симптоми:

задишка,

висипи на шкірі,

кровохаркання,

синюшний відтінок шкіри,

блювання та пронос,

біль в грудях,

зниження тиску,

сповільнений пульс,

аритмія,

порушення свідомості,

судоми

Аби знизити ризик захворіти на грип, ГРВІ та ковід, а також ризик різноманітних ускладнень від цих недуг, лікарі радять вакицнуватися. Вакцини від ковіду безкоштовні, а от вакцини від грипу треба придбати за свій рахунок. Вони є в деяких аптеках. Зараз доступні дві вакцини: «ДжіСіФлю» (орієнтовна ціна у Львові 424 грн) і «Ваксігрип» (орієнтовно 478 грн).