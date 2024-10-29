Хворих на ГРВІ щотижня стає бвльше

Хоч за вікном ще доволі комфортна погода, різного роду віруси і бактерії вже неабияк активізувалися і щотижня вкладають у ліжко все більше людей. За даними ЦГЗ, скажімо, за тиждень, з 14 до 20 жовтня, на ГРВІ, грип та Covid-19 в Україні захворіло майже 119 тис. людей, із них понад 74 тис. — діти до 17 років. Загалом з початку епідсезону, з 30 вересня до 20 жовтня, на ГРВІ, грип та Covid-19 перехворіло 351 729 українців. Наразі летальних випадків внаслідок ускладнень грипу не зареєстровано, але за цей час зареєстровано 31 летальний випадок внаслідок ускладнень ковіду серед дорослих.

Хворих ставатиме дедалі більше, бо пік захворюваності ще попереду. Тож якщо у вас є симптоми ГРВІ , грипу чи ковіду і вам потрібний лікарняний, не обов’язково іти у поліклініку. Лікарняний на п’ять днів можна оформити онлайн. Так буде зручніше і для хворого, бо не завжди людина з високою температурою має силу іти у поліклініку, і безпечніше для оточуючих, хворий не заражатиме інших відвідувачів поліклініки.

Сім кроків, які дозволять оформити лікарняний онлайн

Оформити лікарняний дистанційно доволі просто. Ось сім кроків, які варто зробити хворому.

Крок перший. Зателефонуйте лікарю або зв’яжіться з ним через інтернет. Це може бути ваш сімейний лікар чи будь-який інший, незалежно від того, чи уклали ви з ними декларацію.

Крок другий. Фахівець оцінить ваш стан і оформить медичний висновок тимчасової непрацездатності, якщо це потрібно.

Крок третій. Вам надійде SMS з номером. Це підтвердження медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Крок четвертий. Дані передаються до Пенсійного фонду. Лікарняний створюється автоматично.

Крок п’ятий. Ви отримаєте повідомлення з номером лікарняного від Пенсійного фонду.

Крок шостий. Повідомте роботодавця, що ви захворіли. І передайте йому номер лікарняного.

Крок сьомий. Побачити ваш листок непрацездатності роботодавець зможе у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Та якщо станеться так, що ви хворієте довше, ніж п’ять днів, то для продовження лікарняного доведеться прийти до лікаря особисто. Друкувати чи приносити документи не потрібно, бо всі дані зберігаються у системі.

Як лікувати ГРВІ?

У МОЗ радять не призначайте собі ліки самостійно. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає без застосування лікарських засобів. Тож як допомогти собі при ГРВІ?

Стежте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона у дітей сягає 38 °С і 38,5 ℃ і більше у дорослих. Не вживайте ацетилсаліцилову кислоту для зниження температури. При застосуванні препаратів із ацетилсаліциловою кислотою можливе виникнення синдрому Рея, що спричиняє тяжкі ускладнення: печінкову недостатність та енцефалопатію.

Після прийому препаратів температура не має падати одразу до 36,6 ℃. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки працюють.

Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу лікарського засобу.

Щоб температура почала падати, не треба загортатись у ковдру, щоб «перепітніти». Це небезпечно. Варто навпаки зняти з себе зайвий одяг. Це допоможе тілу охолонути.

Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоби збити температуру. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію. Краще обтертися звичайною водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.

Пийте багато рідини: компоти, узвар, трав’яні чаї (вони не повинні бути дуже гарячими), воду.

Провітрюйте приміщення. Зробіть вологе прибирання, або покладіть мокрий рушник на батарею.

Коли слід обов’язково показатися лікарю?

Якщо у вас виникли такі симптоми:

задишка,

висипи на шкірі,

кровохаркання,

синюшний відтінок шкіри,

блювання та пронос,

біль в грудях,

зниження тиску,

сповільнений пульс,

аритмія,

порушення свідомості,

судоми

Аби знизити ризик захворіти на грип, ГРВІ та ковід, а також ризик різноманітних ускладнень від цих недуг, лікарі радять вакицнуватися. Вакцини від ковіду безкоштовні, а от вакцини від грипу треба придбати за свій рахунок. Вони є в деяких аптеках. Зараз доступні дві вакцини: «ДжіСіФлю» (орієнтовна ціна у Львові 424 грн) і «Ваксігрип» (орієнтовно 478 грн).