Від ускладнень грипу на Львівщині померли двоє 67-річних чоловіків
Лікарі радять керівникам закладів освіти ініціювати перехід на онлайн навчання, якщо в школах стрімко зростає кількість хворих
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На Львівщині зростає кількість хворих на грип і ГРВІ, епідпоріг перевищено на 19,6%. Двоє мешканців області померли від ускладнень грипу. Це перші смерті від грипу цього епідсезону. У лікарнях багато хворих з пневмоніями.
За попередній тиждень на Львівщині грип забрав життя двох чоловіків віком 67 років, Хворі мали супутні захворювання і не були вакциновані від грипу, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.
Загалом на грип та ГРВІ минулого тижня захворіли 12 771 мешканець області, що майже на 2000 хворих більше, ніж за попередній тиждень. У цю статистику увійшли лише ті, хто звернувся по допомогу до лікарів. Насправді хворих значно більше, але вони лікуються вдома самотужки.
«Серед хворих 55,3% – діти. Найбільш уражена група серед дітей віком 5-14 років (31%). Серед дорослих – 30-64 роки (25,7%). На Львівщині циркулюють віруси грипу А та В, аденовірус, риновірус та РС вірус», – каже Наталія Тімко-Іванченко.
Аби знизити рівень захворюваності, вона радить дотримуватися простих правил:
- якщо є ознаки застуди і ви йдете в заклад охорони здоров'я, одягніть маску
- не займайтесь самолікуванням, контактуйте з сімейним лікарем
- не нехтуйте призначеннями лікарів
- антибіотики від грипу та інших ГРЗ не лікують, лише їх ускладнення
- не скеровуйте дітей з ознаками застуди до школи, садочків та на гуртки
- у робочі колективи не повинні ходити люди з ознаками застуди
- уникайте місць масового скупчення людей
- пам'ятайте про правила кашльового етикету
- вакцинація від грипу завжди актуальна
Наталія Тімко-Іванченко також радить керівникам закладів освіти ініціювати перехід на онлайн навчання, якщо в школах стрімко зростає кількість відсутніх через ГРЗ.