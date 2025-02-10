Серед хворих понад 55% - діти

На Львівщині зростає кількість хворих на грип і ГРВІ, епідпоріг перевищено на 19,6%. Двоє мешканців області померли від ускладнень грипу. Це перші смерті від грипу цього епідсезону. У лікарнях багато хворих з пневмоніями.

За попередній тиждень на Львівщині грип забрав життя двох чоловіків віком 67 років, Хворі мали супутні захворювання і не були вакциновані від грипу, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Загалом на грип та ГРВІ минулого тижня захворіли 12 771 мешканець області, що майже на 2000 хворих більше, ніж за попередній тиждень. У цю статистику увійшли лише ті, хто звернувся по допомогу до лікарів. Насправді хворих значно більше, але вони лікуються вдома самотужки.

«Серед хворих 55,3% – діти. Найбільш уражена група серед дітей віком 5-14 років (31%). Серед дорослих – 30-64 роки (25,7%). На Львівщині циркулюють віруси грипу А та В, аденовірус, риновірус та РС вірус», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Аби знизити рівень захворюваності, вона радить дотримуватися простих правил:

якщо є ознаки застуди і ви йдете в заклад охорони здоров'я, одягніть маску

не займайтесь самолікуванням, контактуйте з сімейним лікарем

не нехтуйте призначеннями лікарів

антибіотики від грипу та інших ГРЗ не лікують, лише їх ускладнення

не скеровуйте дітей з ознаками застуди до школи, садочків та на гуртки

у робочі колективи не повинні ходити люди з ознаками застуди

уникайте місць масового скупчення людей

пам'ятайте про правила кашльового етикету

вакцинація від грипу завжди актуальна

Наталія Тімко-Іванченко також радить керівникам закладів освіти ініціювати перехід на онлайн навчання, якщо в школах стрімко зростає кількість відсутніх через ГРЗ.