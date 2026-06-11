Оновлене операційне відділення в обласному госпіталі ветеранів відкрили 11 червня

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи 11 червня після капітального ремонту запрацювало оновлене сучасне операційне відділення. Загальна вартість реалізації проєкту – майже 200 млн грн. Переважна частина цих коштів – фінансування з обласного бюджету.

Після капітального ремонту у госпіталі запрацювало сучасне операційне відділення, яке включає 13 повністю оновлених операційних залів, передопераційні та післяопераційні палати, а також приміщення для медичного персоналу. Тут створили сучасну систему вентиляції, облаштували систему медичних газів, встановили новітнє медичне обладнання, повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

Загальна вартість реалізації проєкту згідно з проектно-кошторисною документацією становить понад 199 млн грн, переважна частина цих коштів – фінансування з обласного бюджету.

Голова ЛОДА повідомив, що з 2021 по 2025 роки з обласного бюджету на розвиток і потреби цього закладу спрямували понад 927 млн грн.

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