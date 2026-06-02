На новому МРТ вже обстежують пацієнтів

У Львівському обласному діагностичному центрі запрацював новий магнітно-резонансний томограф (МРТ). Обладнання придбали в межах українсько-польського проєкту «Зазирни всередину себе» за програмою Interreg NEXT Польща–Україна. Загальна вартість проєкту для Львівщини перевищила 1 мільйон євро грантових коштів Європейського Союзу. Ще 9,2 млн грн додали з обласного бюджету, повідомив 2 червня голова ЛОДА Максим Козицький.

«Це дуже актуальне оновлення, адже щороку центр приймає до 160 тисяч пацієнтів з усієї Львівщини. Тут виявляють сотні випадків онкологічних захворювань, сюди скеровують людей зі складними неврологічними, кардіологічними та іншими патологіями. Вкрай важливо, щоб діагностика була оперативною та якісною», – каже Максим Козицький.

Щоб ввести в експлуатацію новий апарат, у центрі демонтували старе обладнання, підготували приміщення, провели низку інженерних робіт, навчили персонал працювати з новою технікою і налаштували систему.

Новий магнітно-резонансний томограф уже розпочав роботу та дозволить підвищити якість і оперативність діагностики для жителів Львівщини.

