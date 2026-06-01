Судинний хірург Роман Трутяк консультує пацієнта

Чимало людей після тривалого сидіння за комп’ютером, перельоту чи після кількагодинного стояння на одному місці помічають, що під вечір ноги внизу біля кісточок набрякають, стають важкими, інколи навіть поболюють. І таке трапляється у людей різного віку: у молодих – рідше, у тих, кому за 40 років – частіше. Вранці після відпочинку набряк спадає, але може знову повторитися. При чому влітку, особливо у спеку, набряки виникають частіше, ніж у холодну пору.

Чому так відбувається? Це симптом якогось захворювання чи сигнал організму, що з ним щось не так? Що можна зробити в домашніх умовах, аби якнайшвидше позбутися набряків ніг і головне, чи можна запобігти їх виникненню?

З цими та іншими запитаннями ZAXID.NET звернувся до судинного хірурга, к. м. н., доцента Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Романа Трутяка.

«Чому набрякають ноги? Винна у цьому фізика і Ньютон зі своїм земним тяжінням. Протягом дня під дією сили тяжіння частина рідини затримується у тканинах стоп і гомілок. У людини є так звана м’язова помпа: литкові м’язи при ходьбі рівномірно тиснуть на вени та лімфатичні протоки і тоді рідини не затримуються. Але не завжди у робочий час є можливість прогулятися, тоді і виникає затримка рідин, набряк ніг», – пояснює Роман Трутяк.

Що провокує набряк ніг?

За словами судинного хірурга, найпоширеніші причини у молодих людей – це стиль життя (надмірне вживання алкоголю, куріння) і довготривала сидяча чи стояча робота. У людей поважнішого віку, до названих вище причин, додаються і можливі захворювання, наприклад, хронічне запалення шкіри ніг.

Найчастіше причинами набряку ніг є такі чинники:

тривале перебування у сидячому або стоячому положенні (тоді не працює м’язова помпа);

малорухомий спосіб життя;

зайва вага (додатковий тиск на судини ніг);

вагітність (тоді збільшується об'єм крові і плід тисне на тазові вени);

неправильно підібране взуття;

неправильний спосіб життя (надмірне вживання солі, алкоголю, куріння);

хронічна венозна недостатність;

вживання деяких ліків (частина препаратів від тиску, гормональні препарати, стероїди, антидепресанти).

Набряки, каже лікар, можуть бути і проявом серйозних захворювань, таких як тромбоз глибоких вен, інфекції, травми, захворювань серця, нирок, печінки, щитоподібної залози або лімфатичної системи.

У людей яких професій частіше виникають набряки ніг?

Частіше з такою проблемою стикаються люди, які багато часу проводять на ногах: хірурги, медсестри, продавці, перукарі, кухарі, вчителі, охоронці. Також до групи ризику входять офісні працівники, водії, ІТ-фахівці, диспетчери, тобто ті, хто довго сидить без руху. Ризик зростає з віком, особливо після 60–65 років, а також при надмірній вазі, вагітності, варикозній хворобі, серцево-судинних і ниркових захворюваннях.

У теплу пору року набряки часто стають помітнішими. «У спеку судини шкіри розширюються, організм активніше регулює теплообмін, а венозна система працює з більшим навантаженням. Варто врахувати і той фактор, що в спеку важче рухатися і люди часто шукають місце, де можна присісти у тіні. Але вкрай важливо знати: не кожен літній набряк є «нормальним». Якщо він однобічний, болючий, раптовий або не минає – треба негайно звернутися до лікаря», – радить судинний хірург.

Коли набряк ніг може бути симптомом серйозного захворювання?

Про серцеву причину набряків, каже лікар, варто думати тоді, коли набряки двобічні, поступово наростають, поєднуються із задишкою, швидкою втомлюваністю, відчуттям нестачі повітря лежачи, нічним пробудженням від задишки, серцебиттям.

Набряки ніг можуть бути і симптомом захворювання нирок. При нефротичному синдромі набряки ніг поєднуються з набряком обличчя чи повік, особливо вранці, пінистою сечею, зміною кількості сечі, підвищеним артеріальним тиском, слабкістю або швидким збільшенням ваги через затримку рідини.

Як відрізнити набряк після тривалого сидіння від набряку через хворобу серця чи нирок?

«Після тривалого сидіння, перельоту або роботи за комп’ютером набряк зазвичай симетричний, помірний, більше виражений в ділянці стоп і кісточок, посилюється ввечері та зменшується після ходьби, підняття ніг догори або нічного відпочинку. Людина зазвичай не має задишки, болю в грудях, набряку обличчя, різкого набору ваги чи зміни сечі», – каже Роман Трутяк.

Набряк через хворобу, пояснює лікар, частіше стійкий, повторюється щодня, може наростати. Також може поєднуватися з іншими симптомами. Однобічний раптовий набряк із болем, почервонінням або відчуттям тепла в нозі — це вже підозра на тромбоз і у такому випадку не треба відкладати візит до лікаря.

Як у домашніх умовах позбутися набряків ніг?

Ось кілька простих методів, які допоможуть позбутися набряків ніг:

Рухайтеся. Регулярна ходьба, вправи для литкових м’язів, рухи стопами «на себе — від себе». При сидячій роботі робіть перерви кожні 45–60 хвилин, пройдіться.

Подбайте про зручне взуття. Воно має бути без підборів, не повинно бути тісним, не варто носити і вузькі шкарпетки, які сильно стискають ноги.

Дайте ногам відпочити. Підніміть ноги вище рівня серця на 15–30 хвилин, у спекотні дні частіше робіть перепочинок для ніг.

Внормуйте спосіб життя. Надмірне вживання солі та алкоголю затримують воду в організмі, а куріння погіршує стан судин.

Носіть компресійні гольфи. «Їх варто носити людям із венозними набряками або при далеких перельотах, за умови, що немає вираженого ураження артерій. Компресія загалом корисна при багатьох причинах набряку нижніх кінцівок, але при тяжкому захворюванні артерій вона може бути протипоказана», – каже судинний хірург.

Лікуйте основне захворювання. Якщо набряки пов’язані з хворобами серця, нирок, печінки або ліками, профілактика полягає не лише в рухах, а насамперед у лікуванні основної причини.

Важливо: у жодному разі не приймаєте самостійно сечогінні препарати «від набряків». Вони можуть погіршити стан, а причину набряку не усунуть.

Коли обов’язково йти до лікаря і до якого?

«Терміново звертатися по медичну допомогу треба, якщо набряк виник раптово, особливо в одній нозі. Коли є біль у литці або стегні, почервоніння, відчуття тепла, різка асиметрія ніг. Якщо є задишка, біль у грудях, запаморочення, непритомність або кашель із кров’ю. Такі симптоми можуть вказувати на тромбоз або серйозну серцево-легеневу проблему», – каже Роман Трутяк.

Планово звернутися до лікаря треба, якщо набряки повторюються, не минають за кілька днів, посилюються, супроводжуються варикозними венами, змінами шкіри, потемнінням шкіри біля кісточок, виразками, набряком обличчя, пінистою сечею, підвищеним тиском або задишкою. Спершу варто проконсультуватися із сімейним лікарем, який оцінить роботу серця, нирок, печінки, скерує на аналізи, зверне увагу на ліки, які приймає пацієнт. Якщо є варикоз, венозний біль, важкість, асиметричний набряк або підозра на тромбоз, тоді слід іти до судинного хірурга.