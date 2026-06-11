Упродовж сезону бажано з'їдати жменьку базиліку щодня

Базилік уже радує око на грядках і є частим інгредієнтом на кухні для приготування різноманітних страв. Він надає їм оригінального і незвичного смаку. Утім, ця пряність має і неабиякий позитивний вплив на організм, допомагає боротися з багатьма недугами, зокрема, позитивно впливає на зір, судини, підтримує нервову систему, знижує артеріальний тиск, високий рівень цукру тощо. Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош радить щодня додавати жменьку базиліку до раціону, поки триває сезон. Загалом є понад 60 різновидів базиліку, та у нас найчастіше використовують зелений і фіолетовий.

Чим багатий і корисний базилік?

Багатий на вітаміни та мінерали. Зокрема, вітаміни С, К, РР, В2, А, мінерали (залізо, кальцій, марганець, калій) й антиоксиданти, які зменшують вплив шкідливих хімічних речовин та токсинів на організм. Ефірна олія, якою багата ця рослина, міститься у всіх її частинах, обумовлюючи виразний аромат.

«Базилік містить каротиноїди (бета-каротин, лютеїн і зеаксантин), які підтримують зір. Він є добрим джерелом вітаміну С, який важливий для роботи імунної системи, засвоєння заліза з їжі, утворення колагену тощо. Він містить багато вітаміну К, який важливий для процесу згортання крові, здоров’я опорно-рухового апарату та фолієвої кислоти для підтримки нервової системи», – каже Ольга Дорош.

Має антиоксидантні, протизапальні та антимікробні властивості. Скажімо, антиоксиданти евгенол, антоціани та лімонен допомагають боротися з вільними радикалами, які можуть призвести до пошкодження клітин і підвищити ризик розвитку різноманітних захворювань, включаючи рак, хвороби серця, артрит тощо. Евгенол також може допомогти знизити артеріальний тиск.

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«Деякі дослідження показують: додавання базиліку до раціону може допомогти знизити високий рівень цукру в крові та допомогти зменшити довгострокові наслідки високого рівня цукру в крові», – каже експертка.

Ефірні олії базиліку допомагають боротися із запаленням й мають протибактерійні властивості. Потенційно фітохімічні речовини базиліку можуть знизити ризик деяких типів раку (легень, печінки, ротової порожнини, шкіри тощо).

Як використовувати базилік?

Базилік можна додавати до салатів, супів, піци, омлетів, соусів, пасти. Ним приправляють страви з риби, сиру, м’яса. Він підходить не лише до солоних страв, а й ідеально підходить для компотів, як прикраса до морозива, до салатів з полуницями, кавуном чи динею. Листя базиліку використовують при маринуванні огірків, кабачків тощо. Зелений базилік французи додають в десерти, італійці готують з нього джем. Базилік найкраще додавати наприкінці приготування страв, щоб зберегти смак й більшу кількість поживних речовин.