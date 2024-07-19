Жменьку базиліку варто щодня додавати до раціону

Цієї пряності зараз багато. Вона радує око на городах, дачах, присадибних ділянках. Її можна купити у супермаркетах, ринках, тож поки сезон варто максимально її використовувати. Мова йде про базилік. Є понад 60 різновидів цієї рослини. У нас найчастіше використовують зелений і фіолетовий базилік.

Нутриціологиня, співзасновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош каже, що базилік не лише додає стравам оригінального та незвичайного смаку, а завдяки корисним властивостям позитивно впливає на організм, допомагає у боротьбі з багатьма недугами, зокрема, позитивно впливає на зір, підтримує нервову систему, позитивно впливає на судини, знижує артеріальний тиск, високий рівень цукру тощо. Тож нутроціологиня рекомендує щодня у сезон додавати жменьку базиліку до раціону.

Базилік має десятки різних видів. Фото Shutterstock

Чим багатий базилік?

Базилік містить багато вітамінів, зокрема, вітаміни С, К, РР, В2, А, мінералів (залізо, кальцій, марганець, калій). Рослина має у своєму складі антиоксиданти, які зменшують вплив шкідливих хімічних речовин та токсинів на організм. Ефірна олія, якою багата ця рослина, міститься у всіх частинах рослини, обумовлюючи його виразний аромат. У 100 г свіжого базиліку є всього 27 ккал.

«Базилік містить каротиноїди (бета-каротин, лютеїн і зеаксантин), які підтримують зір. Він є добрим джерелом вітаміну С, який важливий для роботи імунної системи, засвоєння заліза з їжі, утворення колагену тощо. Він містить багато вітаміну К, який важливий для процесу згортання крові, здоров’я опорно-рухового апарату та фолієвої кислоти для підтримки нервової систем», – каже Ольга Дорош.

Базилік також має антиоксидантні, протизапальні та антимікробні властивості. Скажімо, антиоксиданти евгенол, антоціани та лімонен допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, які можуть призвести до пошкодження клітин і підвищити ризик розвитку різноманітних захворювань, включаючи рак, хвороби серця, артрит тощо. Евгенол також може допомогти знизити артеріальний тиск.

«Деякі дослідження показують, що додавання базиліку до раціону може допомогти знизити високий рівень цукру в крові та допомогти зменшити довгострокові наслідки високого рівня цукру в крові», – каже нутриціологиня.

Ефірні олії базиліку допомагають боротися із запаленням й мають протибактерійні властивості. Потенційно фітохімічні речовини базиліка можуть знизити ризик деяких типів раку (легень, печінки, ротової порожнини, шкіри тощо).

Коли цю пряність можна давати дітям?

«Базилік можна давати дітям з 6 місяців у стравах, соусах до макаронів і каш, запіканках, омлетах тощо. Алергія на базилік нечаста, але в кого є алергія чи чутливість на м’яту може бути і до базиліку», – каже Ольга Дорош.

Як використовувати базилік?

Базилік можна додавати до салатів, супів, піци, омлетів, соусів, пасти. Ним приправляють страви з риби, сиру, м’яса. Він пасує не лише до солоних страв, а й ідеально підходить для компотів, як прикраса до морозива, до салатів з полуницями, кавуном чи динею. Листя базиліку додають при маринувані огірків, кабачків тощо. Зелений базилік французи додають в десерти, італійці готують з нього джем.

Нутриціологиня радить при приготуванні страв з базиліком, додавати його наприкінці. Олії є леткими, тому додавання базиліку наприкінці дозволяє зберегти його смак й більшу кількість поживних речовин.

Як запастися базиліком на зиму?

Базилік можна засушити окремо або у суміші з іншими травами (чебрець, петрушка, м’ята). Листя рослини можна висушити у електричній сушарці чи на відкритому повітрі і зберігати у скляному посуді чи паперових пакетах впродовж року.

Базилік також можна заготовити у соусі песто і зберігати у морозилці. Розморожений песто можна використовувати як намазку на хліб, він пасуватиме до всіх видів пасти, рису, картоплі, супів тощо.

Що приготувати з додаванням базиліку?

Кожна господиня має свої рецепти страв, до складу яких входить базилік. Нині нутриціологиня ділиться кількома своїми рецептами страв, які стануть у пригоді тим, хто любить цю пряність.

***

Салат з помідорами чері і базиліком

Інгредієнти: (одна порція)

помідори чері – 10 шт.

моцарела, бринза або фета – 60 г

базилік – жменя зеленого та фіолетового

фіолетова цибуля – 1 шт.

оливкова олія – 2 ч. л

сіль, перець, сік лимона за смаком

Спосіб приготування:

Овочі й зелень помити. Томати розрізати навпіл, а цибулю – півкільцями і добре відтиснути руками. Змішати томати з цибулею, спеціями, олією та листям базиліку (можна порізати), а зверху посипати сиром.

***

Соус з базиліку

Інгредієнти:

базилік – дві добрі жмені

часник – 1-2 зубчики

олія – 3-4 ст.л

сіль, спеції . лимонний сік – за смаком

горіхи кеш’ю – жменя (за бажанням), замочити їх на ніч у воді.

Спосіб приготування: листя базиліку помити і обсушити, часник порізати. Усі інгредієнти скласти у чашу блендера і зблендерити. Для регуляції бажаної консистенції додавайте воду.

***

Морозиво з полуниці і базиліку

Інгредієнти: (4 порції)

полуниця – одна жменя

базилік – 3-4 листочки

молоко – 100 мл

банан – половинка

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти покласти у чашу блендера, зблендерити, розлити в форму для морозива і поставити у морозилку на 2 години.