У кожному зеленому листочку - життя

З настанням літа полиці ринків і супермаркетів наповнюються свіжою зеленню, соковитими коренеплодами й хрусткими овочами. На городах, присадибних ділянках, дачах також радують око петрушка, кріп, шпинат, салат, редиска тощо. Багато хто сприймає їх просто як «салатик до шашлика». А дарма, каже дієтолог Андрій Маковецький, бо саме літо – це час, коли їжа може лікувати краще за пігулки.

У кожному зеленому листочку – життя

«Петрушка, кріп, базилік, рукола, кінза, м’ята – це не просто ароматні добавки. Зелень – це справжні природні адаптогени та протизапальні агенти», – каже дієтолог.

петрушка – багата вітаміном С, підтримує імунітет та покращує травлення;

базилік багатий на вітаміни А, К, залізо, кальцій, містить антиоксиданти та флавоноїди, які зменшують вплив шкідливих хімічних речовин та токсинів на організм;

кінза – природний детокс: виводить важкі метали з організму;

м’ята – заспокоює нервову систему та освіжає у спеку.

Варто знати: чим інтенсивніший аромат зелені, тим більше в ній ефірних олій, а отже, і користі.

Редиска – не лише інгредієнт до салату

Цей скромний овоч варто вважати українським суперфудом. У редисці містяться:

глюкозинолати – рослинні сполуки, що мають протиракову дію,

калій та фолієва кислота, які потрібні для нормальної роботи серця,

клітковина, яка допомагає роботі кишечника та виводить зайву рідину.

Хочете зменшити набряки та важкість після солодкого? Додайте до обіду салат із редиски, огірка й кропу.

Літній раціон – це запрошення до легкості

Організм людини влітку не потребує важкої їжі. Підвищена температура змінює метаболізм: апетит знижується, тіло виводить токсини через піт.

Тому варто уникати:

жирного м’яса;

смажених на олії продуктів;

запакованих десертів;

солодких напоїв.

Замість цього обирайте:

️ холодні супи (окрошка, гаспачо);

️ боули з зерновими, овочами, яйцем або рибою;

️ ягоди та фрукти як десерт.

Їжа, яка годує не лише тіло, а й настрій

Не забувайте, що кишківник – це наш другий мозок. Їжа, багата на клітковину, ферменти та антиоксиданти, впливає на настрій, енергію та якість сну.

Із сезонних продуктів зараз особливо корисні:

шпинат, щавель, мангольд – для кровотворення та печінки;

молода морква – для зору та стану шкіри;

молодий горох – легке джерело білка.

«Літо – це золотий час для оновлення організму. Їжте те, що росте поряд, підтримуйте тіло рухом і водою, і пам’ятайте: найкращий детокс – це зелень, редис і спокій у голові», – каже дієтолог.

Три топ-рецепти літніх страв

Ці страви і смачні, і корисні. І приготувати їх легко, бо усі інгредієнти влітку є доступні.

Салат з редискою, яйцем і йогуртовим соусом

Це українська класика в сучасному виконанні – хрусткий, легкий, свіжий, з легким пряним акцентом. Ідеально підходить на сніданок або легкий обід.

Інгредієнти (на 2 порції):

редис – 150 г;

варене яйце – 2 шт;

огірок – 100 г;

зелена цибуля, кріп – за смаком;

натуральний йогурт – 3 ст. л.;

діжонська гірчиця – ½ ч. л.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Редиску та огірок наріжте тонкими кружальцями або півкільцями, варені яйця поріжте на четвертинки або дрібні шматочки, дрібно наржіте зелень. Йогурт змішайте із гірчицею, сіллю та перцем, отримаєте легкий соус. Нарізані овочі, яйце і зелень акуратно перемішайте, заправте соусом, подавайте охолодженим. Можна додати трохи відвареної молодої картоплі, тоді салат вийде ситніший.

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Боул-салат із кіноа, молодим шпинатом і полуницею

Це незвичне поєднання інгредієнтів дає вибух смаку та користі. Полуниця додає солодку свіжість, а шпинат і кіноа – клітковину та білок.

Інгредієнти:

кіноа (відварена) – 100 г;

шпинат – 50 г;

полуниця – 100 г;

сир фета або козячий – 40 г;

грецькі горіхи (або насіння соняшника) – 1 ст. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

бальзамічний оцет – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кіноа промийте, відваріть у 2 частинах води до готовності (10-12 хв), остудіть. Полуницю наріжте скибочками, сир – кубиками або крихтами. Горіхи злегка підсушіть на сухій сковороді для більш інтенсивного смаку. А тоді змішайте кіноа, шпинат, полуницю, фету. Заправте олією, бальзаміком, додайте сіль, перець. Зверху посипте горіхами. Для підсилення смаку можна додати кілька крапель меду або м’яту.

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Томатний салат із нектарином і базиліком

Це ідеальний салат для літнього вечора. Стиглі томати і нектарини – ідеальний дует, особливо з ноткою базиліку.

Інгредієнти:

стиглі томати (різнокольорові) – 200 г;

нектарин або персик – 1 шт.;

базилік свіжий – кілька листків;

оливкова олія – 1 ст. л.;

лимонний сік або бальзамік – 1 ч. л.;

сіль морська, перець чорний – за смаком.

Спосіб приготування:

Томати наріжте великими шматками або кружальцями.Нектарин почистіть за бажанням і наріжте тонкими скибками. Базилік порвіть руками. Викладіть усе на тарілку, додайте спеції, скропіть олією та лимонним соком. І відразу подавайте, салат має бути свіжий, ароматний і злегка охолоджений. Якщо хочете зробити страву більш ситною, додайте моцарелу або булгур.