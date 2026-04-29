Пацієнт Володимир Єзерський (зліва) з завідувачем хірургічного відділення №1 Гнатом Геричем

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона прооперували 49-річного ексгравця національної збірної України з футболу, а нині тренера юнацької збірної України U-19 Володимира Єзерського. Операція пройшла успішно. Уже за кілька днів після операції він зміг повернутися до тренувань.

Володимир Єзерський протягом останнього року відчував постійний дискомфорт у стопі. Біль з часом посилився та почав заважати не лише тренуватися, а й просто жити. По допомогу він звернувся до львівських. Після обстеження медики виявили у футбольного тренера хронічну травму стопи – досить поширену проблему серед професійних спортсменів, що зумовлена багаторічними інтенсивними навантаженнями, повідомили у лікарні.

«У Володимира діагностували утворення в м’яких тканинах, яке спричиняло механічне подразнення та виражений больовий синдром. Це поступово обмежувало його рухи і не дозволяло повноцінно тренуватися. Ми це виправили», – каже завідувач відділення хірургії №1 Гнат Герич.

Під час оперативного втручання хірурги усунули причину болю. Уже за кілька годин після операції Володимир Єзерський повернувся до Києва, а за кілька днів ‒ і до тренувань.